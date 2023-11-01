«Локомотив» — «Рубин»: Миранчук увеличил преимущество хозяев

В эти минуты проходит встреча 6-го тура группы В Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином». Матч проводится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной из Сочи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уже на девятой минуте матча полузащитник железнодорожников Наир Тикнизян открыл счёт и вывел свою команду вперёд с передачи Дмитрия Рыбчинского.

В середине первого тайма Антон Миранчук увеличил преимущество «Локомотива». После углового «Рубина» в быструю контратаку убежал «Локомотив», по итогам которой Тикнизян с правого угла вратарской покатил в центр на свободного Миранчука. Антон с пары метров не промахнулся.

После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» набрал 10 очков и располагается на первом месте группы B. «Рубин», проведя аналогичное количество игр, набрал четыре очка и занимает четвёртое место в таблице, потеряв шансы выйти из группы.