«Локомотив» — «Рубин»: хозяева довели счёт до разгромного уже в первом тайме

В эти минуты проходит встреча 6-го тура группы В Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином». Матч проводится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной из Сочи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уже на девятой минуте матча полузащитник железнодорожников Наир Тикнизян открыл счёт и вывел свою команду вперёд с передачи Дмитрия Рыбчинского. В середине первого тайма Антон Миранчук увеличил преимущество «Локомотива». Ему ассистировал Тикнизян.

На 37-й минуте нападающий хозяев Владислав Сарвели довёл счёт до разгромного. Миранчук разогнал атаку своей команды и нашёл пасом на линии штрафной Сарвели, Владислав легко оттёр корпусом Илью Рожкова и аккуратно перекинул Егора Шамова.

После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» набрал 10 очков и располагается на первом месте группы B. «Рубин», проведя аналогичное количество игр, набрал четыре очка и занимает четвёртое место в таблице, потеряв шансы выйти из группы.