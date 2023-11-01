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Легенда «Челси» Терри заявил, что не представлял Салаха и Де Брёйне в качестве звёзд АПЛ

Легенда «Челси» Терри заявил, что не представлял Салаха и Де Брёйне в качестве звёзд АПЛ
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Легенда и экс-капитан английского «Челси» Джон Терри признался, что не представлял бывших партнёров Мохамеда Салаха и Кевина Де Брёйне в качестве звёзд АПЛ.

«Мог ли я представить, что они станут мировыми звёздами АПЛ? Абсолютно нет, никаких шансов. Это моё единственное разочарование в качестве капитана. С годами я смягчился, но, когда эти ребята были в команде, я был очень дисциплинирован и строг.

Вероятно, их нужно было обнять за плечи, сесть, обсудить и помочь им освоиться. Я разочарован в себе как в капитане, и я сожалею об этом. Я бы не сказал, что они дошли бы до того уровня», — приводит слова Терри Obi One.

Салах присоединился к лондонской команде зимой 2014 года, но особо себя показать не удалось, поэтому спустя год начал отдаваться в аренды, а летом 2016 года присоединился к «Роме».

Де Брёйне перешёл к «аристократам» зимой 2012 года и также больше играл в арендах, чем в «Челси». Уже зимой 2014 года покинул клуб, перейдя в «Вольфсбург».

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