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«Сочи» обыграл «Факел» в матче заключительного тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России

«Сочи» обыграл «Факел» в матче заключительного тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России
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Завершился матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Сочи» и «Факел». Игра группы A проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:30 мск. В качестве главного арбитра матча выступал Евгений Кукуляк. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Сочинцы добились уверенной победы — 2:0.

Fonbet Кубок России . Группа A
01 ноября 2023, среда. 18:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Бурмистров – 29'     2:0 Маргасов – 42'    

На 29-й минуте подопечные Александра Точилина вышли вперёд. Голом отметился нападающий Никита Бурмистров. Спустя 13 минут сочинцы упрочили своё лидерство благодаря голу Тимофея Маргасова. Во втором тайме голов забито не было, матч так и завершился — 2:0 в пользу «Сочи».

После шести туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России сочинцы набрали восемь очков и располагаются на третьем месте группы A. «Факел» за аналогичное количество игр набрал шесть очков и занимает последнее, четвёртое место в квартете. Таким образом, из данной группы в плей-офф досрочно вышли «Оренбург» и ЦСКА.

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