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«Спартак» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Спартак» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 1 ноября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Спартак» и «Краснодар». Игра группы D пройдёт на «Открытие Банк Арене» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов (Саранск). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Спартак»: Селихов, Денисов, Маслов, Бабич, Рябчук, Классен, Умяров, Мартинс, Мозес, Соболев, Мелёшин.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Тормена, Арутюнян, Эктов, Ленини, Кривцов, Баньяц, Ахметов, Мозес, Кокшаров.

Купить билет на матч «Спартак» — «Краснодар» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

Fonbet Кубок России . Группа D
01 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кокшаров – 3'     1:1 Соболев – 8'    

После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» набрал 12 очков и располагается на первом месте группы D. «Краснодар» после аналогичного количества игр набрал восемь очков и занимает третье место в таблице.

Ранее, в июле, команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встрече «Спартак» обыграл «Краснодар» со счётом 2:1.

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