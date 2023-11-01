«Буньоль» — «Реал Сосьедад»: Захарян в стартовом составе на матч Кубка Испании

Сегодня, 1 ноября, в матче первого раунда Кубка Испании встретятся «Буньоль» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Им. Бельтрана Багена» в Валенсии, Испания. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав «Реала Сосьедад»: Марреро, Одриосола, Ариц, де Сарате, Пачеко, Шо, Туррьентес, Оласагасти, Захарян, Садик, Магунаселайя.

Напомним, за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который появится с первых минут в Кубке Испании.

Ранее «Буньоль» в Кубке Испании на выезде обыграл «Сеуту» со счётом 3:0. Для «Реала Сосьедад» эта первая кубковая игра. Бело-голубые на данный момент после 11 сыгранных матчей в испанской Ла Лиге располагаются на пятой строчке с 19 очками. Кроме этого, «бланкильос» успешно выступают в Лиге чемпионов, где после трёх проведённых матчей находятся на первой строчке группы D c семью очками.