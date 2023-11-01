Футболист «Майнца» Эль-Гази перестал тренироваться с командой после поддержки Палестины

Нидерландский футболист немецкого «Майнца» Анвар Эль-Гази перестал тренироваться вместе с командой после второго поста в поддержку Палестины.

«Майнц» не понимает и удивлён заявлением Анвара Эль-Гази в его социальных сетях, касающимся клуба. Мы изучим факты с юридической точки зрения, а затем оценим ситуацию. Игрок взял отпуск по болезни в понедельник и сейчас не тренируется», — сообщает пресс-служба клуба.

Ранее 1 ноября Эль-Гази опубликовал второй пост в поддержку Палестины, где уточнил, что не извинялся за предыдущее своё высказывание.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.