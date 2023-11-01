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Игрок «Локомотива» Сарвели прокомментировал победу в матче с «Рубином» в Кубке России

Игрок «Локомотива» Сарвели прокомментировал победу в матче с «Рубином» в Кубке России
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Нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели поделился мнением о матче с казанским «Рубином». Встреча прошла в рамках 6-го тура группы В Пути РПЛ Фонбет Кубка России и завершилась победой железнодорожников со счётом 3:0.

«Хорошая победа. Дома сыграли «на ноль», выиграли. Готовимся к «Спартаку» в отличном настроении — дома побеждать всегда приятно.

Хоть и болельщиков на матче со «Спартаком» не будет, но мы всегда чувствуем их поддержку. Будем готовиться на 100% и знаем, что всё по силам.

Почему нет такой радости на лицах после победы? Не знаю. Прекрасное настроение — просто все устали», — передаёт слова Сарвели корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Сарвели стал автором последнего гола в этой игре, отличившись на 37-й минуте.

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