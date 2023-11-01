Комментатор Аболин рассказал, как послал зашифрованный привет хейтерам

Комментатор домашних матчей екатеринбургского «Урала» Борис Аболин поделился историей о том, как послал зашифрованный привет хейтерам.

«Однажды мне показалось, что мяч попал в девятку. Ну, в динамике так показалось, а повтора не видел. Потом пересмотрел обзор – вижу, что мяч влетел далеко не в девятку.

А уже всё – ветка комментариев относительно моей некомпетентности и «чего он тут делает» резко увеличилась, просто в геометрической прогрессии. Ладно, комментирую следующий матч, говорю в репортаже: «Слово девятка у нас теперь чревато».

Меня даже потом Сергей Акулинин (директор департамента футбола «Матч ТВ». — Прим. «Чемпионата») спросил: «А почему ты так сказал?» Я ответил, что просто троллю. Потом в комментариях читаю: «А почему говорить про девятку чревато?» И ему отвечают: «Да это он за предыдущий матч исправляется, молодец», — приводит слова Аболина Sports.ru.