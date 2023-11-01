«Спартак» — «Краснодар»: Соболев быстро сравнял счёт

Сегодня, 1 ноября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются «Спартак» и «Краснодар». Игра группы D проходит на «Открытие Банк Арене» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Буланов (Саранск). Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На третьей минуте Александр Селихов отдал неточный пас, далее Ильзат Ахметов проскочил в лицевую и прострелил во вратарскую, откуда Александр Кокшаров переправил мяч в сетку ворот.
На восьмой минуте Александр Соболев реализовал 11-метровый.
После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» набрал 12 очков и располагается на первом месте группы D. «Краснодар» после аналогичного количества игр набрал восемь очков и занимает третье место в таблице.
Ранее, в июле, команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встрече «Спартак» обыграл «Краснодар» со счётом 2:1.
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