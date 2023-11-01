«Спартак» — «Краснодар»: Умяров вывел хозяев вперёд

Сегодня, 1 ноября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются «Спартак» и «Краснодар». Игра группы D проходит на «Открытие Банк Арене» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Буланов (Саранск). Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На третьей минуте Александр Селихов отдал неточный пас, далее Ильзат Ахметов проскочил в лицевую и прострелил во вратарскую, откуда Александр Кокшаров переправил мяч в сетку ворот.

На восьмой минуте Александр Соболев реализовал 11-метровый.

На 45+1-й минуте Соболев отборолся на чужой половине, продвинулся к штрафной и сделал своевременный пас в направлении Наиля Умярова, который легко обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота.

После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» набрал 12 очков и располагается на первом месте группы D. «Краснодар» после аналогичного количества игр набрал восемь очков и занимает третье место в таблице.

Ранее, в июле, команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встрече «Спартак» обыграл «Краснодар» со счётом 2:1.