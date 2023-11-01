Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал разгромную победу над «Рубином»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопросы после матча с «Рубином». Встреча прошла в рамках 6-го тура группы В Пути РПЛ Фонбет Кубка России и завершилась победой железнодорожников со счётом 3:0.

«Не бывает идеальных матчей. Они могут складываться по счету, но по качеству есть моменты, которые нужно улучшать. Команду поздравили, хороший матч был сегодня, нужно правильно подготовиться к «Спартаку».

Почему Сергей Пиняев и Артём Дзюба не создали моментов? Нужно понять, насколько активны все были, насколько добавили агрессии и страсти. Счёт позволял играть и создавать. Подходы были, но не хватало итогового удара.

Баринов готовится к «Спартаку», он наш лидер и капитан. Сегодня он получил отдых, потому что много матчей сыграл», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 5 ноября «Локомотив» сыграет с московским «Спартаком» в рамках 14-го тура РПЛ.

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