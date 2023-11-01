Загитова фотографировалась с болельщиками, Дзюба махал зрителям. Фото победы «Локомотива»

В Москве на стадионе «РЖД Арена» прошла встреча 6-го тура группы В Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином». Игру обслужила бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной из Сочи. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:0.

Уже на девятой минуте матча полузащитник железнодорожников Наир Тикнизян открыл счёт и вывел свою команду вперёд с передачи Дмитрия Рыбчинского. В середине первого тайма Антон Миранчук увеличил преимущество «Локомотива». Ему ассистировал Тикнизян. На 37-й минуте нападающий хозяев Владислав Сарвели установил окончательный счёт встречи. Голевая передача в активе Миранчука.

Благодаря этой победе железнодорожники обеспечили себе первое место в группе В Пути РПЛ. «Рубин» выбыл из Кубка России.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.