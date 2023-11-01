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«Академики с тросточками, которые хотели сыграть на классе». Ташуев — о своих игроках

«Академики с тросточками, которые хотели сыграть на классе». Ташуев — о своих игроках
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Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев подвёл итоги матча с «Сочи». Встреча прошла в рамках 6-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России и завершилась победой сочинцев со счётом 2:0.

«Не получилось выиграть. У нас был достаточно серьёзный разговор в раздевалке. Не буду говорить подробности, но скажу, что у «Факела» есть своя изюминка, и мы её лишились в первом тайме. Её не было. Были такие академики с тросточками, которые, оказывается, хотели сыграть на классе. Расстроились, что проиграли — это понятно, но в то же время получили хороший анализ. Пока я не до конца знаю некоторых ребят, кто мало играл.

Игра очень полезная. Мы хотели выиграть и пройти дальше, настраивали команду, но сегодня такая данность наших ресурсов и резервов. Теперь я примерно понимаю, who is who, и себя в том числе, где я могу ошибиться и ошибался. Нужный и полезный матч. Сегодня мы расстроили болельщиков», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

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