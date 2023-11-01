Экс-защитник «Манчестер Сити» Кин Брайан объявил о завершении карьеры в возрасте 27 лет

Бывший защитник английского «Манчестер Сити» Кин Брайан в свой 27-й день рождения объявил о завершении карьеры из-за череды травм.

«Глава 27. Год новых начинаний для меня. Я хотел бы объявить о своём уходе из профессионального футбола. После двух долгих лет борьбы с травмой колена и медицинских консультаций пришло время попрощаться с игрой в футбол.

Я просто парень, который вырос в муниципальном поместье в Гортоне и мечтал однажды стать профессиональным футболистом. И эта мечта сбылась! Играть в Премьер-лиге и представлять некоторые из крупнейших клубов Англии — это то, чем я всегда буду дорожить и гордиться.

Я хочу поблагодарить всех, кто помог мне осуществить мою мечту… Мою маму и отчима, которых больше нет с нами. Они ездили по всей стране, чтобы поддержать меня, с 10 лет. Я всегда буду благодарен за всё, что вы оба сделали для меня. Две мои сестры и младший брат, которые всегда были моими самыми большими поклонниками. И два моих сына, которые, сами того не зная, приняли это трудное решение намного проще, чем я. Я люблю вас обоих безоговорочно», — написал Брайан в социальной сети.

Защитник играл лишь за академию «Манчестер Сити», откуда на правах аренды переходил в «Бери» и «Олдхэм». Затем на полноценной основе присоединился к «Шеффилд Юнайтед», откуда ездил в аренду в «Болтон». Последним клубом англичанина стал «Вест Бромвич», где игрок получил травму крестообразной связки.