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Тренер «Сочи» Точилин: любая победа для нас — глоток свежего воздуха

Тренер «Сочи» Точилин: любая победа для нас — глоток свежего воздуха
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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвёл итоги матча с «Факелом». Встреча прошла в рамках 6-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России и завершилась победой сочинцев со счётом 2:0.

«Отмечу всю команду, это командная победа. Тяжёлая игра, особенно поначалу. Мы терпели, потом игру выравняли, играли даже с преимуществом, забили два хороших мяча. Здесь повлияло и индивидуальное мастерство некоторых футболистов, которые сыграли так, как надо было сыграть в конкретной ситуации.

Мы идём дальше, для нас это очень важно. Любая победа для нас в нынешней ситуации — глоток свежего воздуха. Будет проще готовиться к следующей игре. Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу, желание, моментами играли неплохо. Теперь нужно больше работать, чтобы мы играли не кусками, а всё было более целостно.

Сейчас у нас пять матчей в РПЛ до перерыва — это пять маленьких финалов. Задача стоит одна — в каждом матче набирать максимум очков», — приводит слова Точилина «Матч ТВ».

Напомним, сочинцы идут на последнем, 16-м месте в РПЛ.

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