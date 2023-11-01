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«Реал Сосьедад» с минимальным счётом обыграл «Буньоль». Захарян появился в старте

«Реал Сосьедад» с минимальным счётом обыграл «Буньоль». Захарян появился в старте
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Сегодня, 1 ноября, в матче первого раунда Кубка Испании встречались «Буньоль» и «Реал Сосьедад». Игра проходила на стадионе «Эстади Мунисипаль Эльс Аркс» в Алькудии, Испания. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:30 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Реала Сосьедад». «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 67-й минуте испанский нападающий Карлос Фернандес, вышедший сразу после перерыва, забил единственный мяч.

Напомним, за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который появился с первых минут в Кубке Испании и отыграл 82 минуты. Результативными действиями не отметился.

Между командами это была первая встреча, где сильнее оказались бело-голубые. Далее в 1/32 финала Кубка Испании проходит Захарян вместе с «Реалом Сосьедад».

Кубок Испании . 1-й раунд
01 ноября 2023, среда. 20:30 МСК
Буньоль
Валенсия
Окончен
0 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Фернандес – 67'    
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