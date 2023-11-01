«Спартак» проиграл «Краснодару» из-за отменённого гола Соболева

Сегодня, 1 ноября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались «Спартак» и «Краснодар». Игра группы D проходила на «Открытие Банк Арене» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Евгений Буланов (Саранск). Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:45 мск. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу «быков». «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На третьей минуте Александр Селихов отдал неточный пас, далее Ильзат Ахметов проскочил в лицевую и прострелил во вратарскую, откуда Александр Кокшаров переправил мяч в сетку ворот.

На восьмой минуте Александр Соболев реализовал 11-метровый.

На 45+1-й минуте Соболев отборолся на чужой половине, продвинулся к штрафной и сделал своевременный пас в направлении Наиля Умярова, который легко обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота.

На 60-й минуте Хуниор Алонсо длинной передачей начал атаку «Краснодара», Кобнан Мозес обработал мяч, продвинулся вперёд и из пределов штрафной прострелил во вратарскую, где Кокшаров оформил дубль.

На 74-й Александр Эктов получил мяч за пределами штрафной, откуда и решился на удар, а мяч рикошетом от ноги Даниила Денисова отправился в сетку ворот.

На 84-й минуте Соболев сравнял счёт с пенальти, но гол отменили.

На данный момент после шести сыгранных матчей в Кубке России «Краснодар» располагается на второй строчке с 11 очками. «Спартак» остаётся лидером группы с 12 очками.

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