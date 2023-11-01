«Байер» под руководством Хаби Алонсо побеждает в девяти матчах подряд

В среду, 1 ноября, «Байер» на выезде одержал разгромную победу над «Зандхаузеном» в матче второго раунда Кубка Германии — 5:2. Таким образом, эта победа стала для леверкузенской команды девятой кряду. «Байер» ни разу не проигрывал в текущем сезоне.

В последний раз в официальном матче «Байер» уступал в конце прошлого сезона — 27 мая. Это произошло в матче чемпионата Германии с «Бохумом» — 0:3. На протяжении последующих 14 матчей леверкузенцы обыгрывали такие команды, как «Тевтония Оттензен» (8:0), «Лейпциг» (3:2), «Боруссия» Мёнхенгладбах (3:0), «Дармштадт» (5:1), «Хеккен» (4:0), «Хайденхайм» (4:1), «Майнц» (3:0), «Мольде» (2:1), «Кёльн» (3:0), «Вольфсбург» (2:1), «Карабах» (5:1) и «Фрайбург» (2:1). Также подопечные Хаби Алонсо сыграли вничью с «Баварией» (2:2).

Свой следующий матч «Байер» проведёт в субботу, 4 ноября. Команда Алонсо на выезде встретится с «Хоффенхаймом» в рамках 10-го тура чемпионата Германии. Начало игры — в 17:30 мск.