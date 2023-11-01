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Фото и видео: момент, из-за которого отменили гол Соболева в матче с «Краснодаром»

Фото: момент, из-за которого отменили гол Соболева в матче с «Краснодаром»
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Сегодня, 1 ноября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались «Спартак» и «Краснодар». Игра группы D проходила на «Открытие Банк Арене» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Евгений Буланов (Саранск). Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:45 мск. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу «Краснодара».

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик доступен в телеграм-канале «Матч Премьер».

На 84-й минуте Александр Соболев сравнял счёт с пенальти. Однако мяч отменили из-за того, что, по мнению VAR, Соболев до удара слегка коснулся мяча опорной ногой – по правилам, в таком случае взятие ворот отменяется.

На данный момент после шести сыгранных матчей в Кубке России «Краснодар» располагается на второй строчке с 11 очками. «Спартак» остаётся лидером группы с 12 очками.

Fonbet Кубок России . Группа D
01 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кокшаров – 3'     1:1 Соболев – 8'     2:1 Умяров – 45+1'     2:2 Кокшаров – 61'     2:3 Денисов – 74'    
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