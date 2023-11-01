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Ивич: ЦСКА, «Спартак», «Крылья», «Зенит» — тяжёлый отрезок, самый сложный матч — «Крылья»

Ивич: ЦСКА, «Спартак», «Крылья», «Зенит» — тяжёлый отрезок, самый сложный матч — «Крылья»
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич заявил, что самый сложный матч будет с «Крыльями Советов», который пройдёт в рамках МИР РПЛ 5 ноября.

«ЦСКА, «Спартак», «Крылья», «Зенит» — это очень тяжёлый отрезок, тяжёлые игры. Соперники очень хорошие. По мне — самой тяжёлой игрой для нас станет матч с «Крыльями» — у них отличная команда, отличный тренер. Я знаю, что нам нужно сделать, чтобы победить. С завтрашнего дня начнём готовиться к «Крыльям». Самарцы неслучайно на такой высокой позиции. Да, график тяжёлый, но все так работают. С «Крыльями» нам предстоит самая тяжёлая игра», — передаёт слова Ивича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 1 ноября «Краснодар» в рамках 6-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России обыграл «Спартак» со счётом 3:2.

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