Ивич: ЦСКА, «Спартак», «Крылья», «Зенит» — тяжёлый отрезок, самый сложный матч — «Крылья»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич заявил, что самый сложный матч будет с «Крыльями Советов», который пройдёт в рамках МИР РПЛ 5 ноября.

«ЦСКА, «Спартак», «Крылья», «Зенит» — это очень тяжёлый отрезок, тяжёлые игры. Соперники очень хорошие. По мне — самой тяжёлой игрой для нас станет матч с «Крыльями» — у них отличная команда, отличный тренер. Я знаю, что нам нужно сделать, чтобы победить. С завтрашнего дня начнём готовиться к «Крыльям». Самарцы неслучайно на такой высокой позиции. Да, график тяжёлый, но все так работают. С «Крыльями» нам предстоит самая тяжёлая игра», — передаёт слова Ивича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 1 ноября «Краснодар» в рамках 6-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России обыграл «Спартак» со счётом 3:2.