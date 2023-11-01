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И. Федотов — о пенальти Соболева «Краснодару»: это не явная ошибка, чтобы вмешиваться VAR

И. Федотов — о пенальти Соболева «Краснодару»: это не явная ошибка, чтобы вмешиваться VAR
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Бывший футбольный арбитр Игорь Федотов высказался об отменённом голе нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:3).

«Это не явная и очевидная ошибка, чтобы вмешиваться VAR. Это не как у Промеса, тут мяч остался на месте. Судьи на VAR не должны были вмешиваться и отменять гол Соболева. Вопрос, был ли контакт с левой ногой, для меня открыт, я не могу разобрать по этим повторам на ТВ явной и очевидной ошибки.

Может, у VAR был другой повтор. А может, у них была возможность сильно увеличить видео – если так сделать, то касание действительно видно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, на 84-й минуте матча форвард московской команды Александр Соболев сравнял счёт с пенальти — 3:3. Но гол отменили. Соболев умудрился при исполнении удара сделать два касания — мяч чиркнул по левой опорной ноге, а удар уже с правой пошёл за пределами правил. После этого нападающий накричал на арбитра и получил жёлтую карточку за это.

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