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Ивич: Кокшаров симулировал? У него были судороги, он ехал сюда девять часов

Ивич: Кокшаров симулировал? У него были судороги, он ехал сюда девять часов
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич заявил, что нападающий команды Александр Кокшаров не симулировал, так как у него были судороги.

«Кокшаров симулировал в конце? Напомню, что он отыграл в воскресенье за вторую команду, потом в понедельник он путешествовал с нами девять часов, чтобы быть здесь, а здесь отыграл полный матч. У него были судороги.

Судья добавил шесть минут, мы отыграли 10 — он всё компенсировал. С «Локомотивом» добавили семь минут, а с ЦСКА добавили три минуты, где их игрок лежал на поле минуту. Это нормально», — передаёт слова Ивича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, 1 ноября «Краснодар» в рамках 6-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России обыграл «Спартак» со счётом 3:2.

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