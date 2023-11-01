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Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»

Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором его команда дома уступила «Краснодару» (2:3).

«Никому не нравится проигрывать — особенно в таком ключе. Иногда заслуженная победа тебе не достаётся. Мы достаточно сделали для того, чтобы добиться положительного результата. Я доволен игрой некоторых футболистов — это позитивный момент для конкуренции. Мяч сегодня не шёл в ворота, а в удачу я не верю, поэтому мы будем работать дальше, чтобы в таких ситуациях весы склонять на нашу сторону. Мы контролировали матч, но так сложилось.

Я хотел бы поблагодарить помощника арбитра, который очень профессионально и вежливо объяснил мне эпизод с офсайдом Хлусевича. Такое бывает нечасто», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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