Эмилиано Мартинес: Мбаппе выиграет много «Золотых мячей» после ухода Месси и Роналду

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Доставил ли мне Мбаппе проблемы в финале чемпионата мира — 2022? Да. Его неспроста считают одним из лучших в мире. Я с огромным уважением отношусь к нему как к игроку и как к человеку.

Килиан – пример для подражания. Этот парень великолепен, выиграл один чемпионат мира в составе сборной Франции и дошел до финала на следующем, оформив хет-трик в решающем матче. Каждый француз должен гордиться этим игроком.

Когда Месси и Криштиану Роналду завершат карьеру, то Килиан сможет выиграть много «Золотых мячей», – приводит слова Мартинеса официальный аккаунт премии «Золотой мяч» в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча», приза лучшему футболисту года по версии издания France Football, прошла в понедельник, 30 октября. Мартинес занял 15-е место в голосовании, а также стал обладателем приза имени Льва Яшина, который вручается лучшему голкиперу мира по итогам года.