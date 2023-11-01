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Правильно ли арбитр отменил второй гол Соболева в ворота «Краснодара»?

Правильно ли арбитр отменил второй гол Соболева в ворота «Краснодара»?
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Сегодня, 1 ноября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались московский «Спартак» и «Краснодар». Игра группы D проходила на «Открытие Банк Арене» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Евгений Буланов из Саранска. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу «быков».

На 84-й минуте матча форвард московской команды Александр Соболев сравнял счёт с пенальти — 3:3. Но гол отменили. Соболев умудрился при исполнении удара сделать два касания — мяч чиркнул по левой опорной ноге, а удар уже с правой пошёл за пределами правил. После этого нападающий накричал на арбитра и получил жёлтую карточку за это.

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Напомним, после шести сыгранных матчей в Кубке России «Краснодар» располагается на второй строчке с 11 очками. «Спартак» стал победителем группы D, набрав 12 очков.

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