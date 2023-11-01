Зиньковский: начали сдерживать Соболева? Он парень нервный. Мог и вторую жёлтую заработать

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский после матча 6-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:3) заявил, зачем сдерживали партнёра по команде Александра Соболева.

«Начали сдерживать Соболева? Не видел, но он парень нервный немного. Мог и заработать вторую жёлтую в этом моменте. Эмоции», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, на 84-й минуте Александр Соболев сравнял счёт с пенальти. Однако мяч отменили из-за того, что, по мнению VAR, Соболев до удара слегка коснулся мяча опорной ногой – по правилам, в таком случае взятие ворот отменяется.

На данный момент после шести сыгранных матчей в Кубке России «Краснодар» располагается на второй строчке с 11 очками. «Спартак» остаётся лидером группы с 12 очками.