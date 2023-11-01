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Антон Зиньковский прокомментировал эпизод с незасчитанным голом Соболева

Антон Зиньковский прокомментировал эпизод с незасчитанным голом Соболева
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский после матча 6-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (2:3) прокомментировал эпизод с незасчитанным голом партнёра по команде Александра Соболева.

«Я посмотрел пенальти Соболева. Тяжёлый момент. Вроде половина ноги была за мячом, показалось что не коснулся. Может, проскользнула. На самом деле интересно. Думаю, многие будут разбирать этот момент», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, на 84-й минуте Александр Соболев сравнял счёт с пенальти. Однако мяч отменили из-за того, что, по мнению VAR, Соболев до удара слегка коснулся мяча опорной ногой – по правилам, в таком случае взятие ворот отменяется.

На данный момент после шести сыгранных матчей в Кубке России «Краснодар» располагается на второй строчке с 11 очками. «Спартак» остаётся лидером группы с 12 очками.

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