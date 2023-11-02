Зиньковский высказался о перепалке с Квеквескири после матча с «Факелом»

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал перепалку с игроком «Факела» Ираклием Квеквескири в матче 13-го тура МИР РПЛ.

«Пикировка с Квеквескири? Было смешно. В футбол они хорошо играли. Я мог сказать ещё хуже, но не стал. Я стоял, никого не трогал, мне кто-то сказал, чтобы я ответил Ираклию. Повернулся и подумал: я тут вообще к чему? Не собирался никому отвечать, они молодцы», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, 28 октября воронежская команда выиграла со счётом 2:0 в рамках 13-го тура МИР РПЛ. Голами отметились нападающие Евгений Марков и Максим Максимов. Красно-белые занимают четвёртое место в таблице РПЛ с 20 очками. «Факел» находится на 12-й позиции, у подопечных Сергея Ташуева 15 очков.