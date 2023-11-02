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Зиньковский ответил на вопрос о качестве поля на стадионе в Воронеже

Зиньковский ответил на вопрос о качестве поля на стадионе в Воронеже
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о качестве газона на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. В субботу, 28 октября, красно-белые проиграли местному «Факелу» со счётом 0:2 в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Я вспоминал, что мы играли во Второй лиге в том же Воронеже. Там мы месили грязь. Тут такого не было, но наступаешь, а нога проваливается и уезжает вниз. Первый раз такое было. Но надо выходить играть», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Вчера, 1 ноября, спартаковцы сыграли с «Краснодаром». Встреча прошла в рамках 6-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России и завершилась победой «быков» со счётом 3:2.

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