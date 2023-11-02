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Вратарь «Краснодара» Агкацев высказался о победе над «Спартаком» в Кубке России

Вратарь «Краснодара» Агкацев высказался о победе над «Спартаком» в Кубке России
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о победе над «Спартаком» (3:2) в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Со «Спартаком» всегда бывают такие интересные игры. Много моментов, голов. Интересная игра — думаю, зрителям прям понравилось

Была ли цель выйти именно в Путь РПЛ? Да нет, не было такой цели. Была цель выходить на каждую игру и побеждать. Только первое место. У «Краснодара» всегда задача побеждать», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, на 84-й минуте Александр Соболев сравнял счёт с пенальти. Однако мяч отменили из-за того, что, по мнению VAR, Соболев до удара слегка коснулся мяча опорной ногой – по правилам, в таком случае взятие ворот отменяется.

На данный момент после шести сыгранных матчей в Кубке России «Краснодар» располагается на второй строчке с 11 очками. «Спартак» остаётся лидером группы с 12 очками.

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