Агкацев: не видел второго касания Соболева. Подумал, он зацепил свою ногу

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев после победы над «Спартаком» (3:2) в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, заявил, что не видел второго касания нападающего красно-белых Александра Соболева.

«Я не видел второго касания Соболева, потому что я смотрел на мяч. Но я подумал, что он зацепил свою ногу. Оказывается, что это был мяч. Надо посмотреть повтор», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, на 84-й минуте Александр Соболев сравнял счёт с пенальти. Однако мяч отменили из-за того, что, по мнению VAR, Соболев до удара слегка коснулся мяча опорной ногой – по правилам, в таком случае взятие ворот отменяется.

На данный момент после шести сыгранных матчей в Кубке России «Краснодар» располагается на второй строчке с 11 очками. «Спартак» остаётся лидером группы с 12 очками.