Зиньковский: чемпионство? «Спартак» будет делать всё, что от нас зависит

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался об амбициях своей команды в текущем сезоне.

«Главным турниром становится Кубок? Нет. В чемпионате вся борьба впереди. Главная задача — чемпионство? В любом случае будем делать всё, что от нас зависит. Хотя бы доиграем эту часть чемпионата, надеюсь, удачно. А дальше посмотрим», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые набрали 20 очков после 13 туров. Лидирует «Краснодар». В активе «быков» 28 очков.