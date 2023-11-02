Агкацев: «Краснодар» устаёт больше, чем другие. Но за два года к переездам уже привыкли

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев после победы над «Спартаком» (3:2) в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, заявил, что краснодарская команда устаёт больше, чем другие клубы.

«Конечно, это неудобно. Устаём больше, чем другие команды. Но это длится уже два года — привыкли. Если других вариантов нет, то надо подстраиваться и не думать об этом», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, на 84-й минуте Александр Соболев сравнял счёт с пенальти. Однако мяч отменили из-за того, что, по мнению VAR, Соболев до удара слегка коснулся мяча опорной ногой – по правилам, в таком случае взятие ворот отменяется.

На данный момент после шести сыгранных матчей в Кубке России «Краснодар» располагается на второй строчке с 11 очками. «Спартак» остаётся лидером группы с 12 очками.