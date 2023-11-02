Наир Тикнизян: на дерби со «Спартаком» надо выйти с горячим сердцем и холодной головой

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян порассуждал о предстоящем матче своей команды в чемпионате России. Железнодорожники на домашней арене примут «Спартак».

«Дерби есть дерби. Конечно, эти матчи подогревают дополнительные эмоции. Но самое главное — выйти с горячим сердцем и холодной головой, добиться положительного результата.

Какая команда в лучшем положении? В дерби нет разницы, на каком месте находятся команды. Может выиграть каждый независимо от турнирного положения», — сказал Тикнизян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Матч 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 5 ноября. Начало игры – в 19:30 мск. На данный момент «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков после 13 туров.