Агкацев: сейчас в «Краснодаре» атмосфера, заряженная на первое место, дух победителей

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о текущем первом месте «быков» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Отличается ли атмосфера от того, что было два года назад? Сейчас у нас заряженная на первое место атмосфера. В раздевалке дух победителей, который возникает от идеи стать чемпионами», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Краснодарский клуб набрал 28 очков после 13 проведённых матчей. Ближайшим преследователем южан является санкт-петербургский «Зенит». У подопечных Сергея Семака 26 очков.

Вчера, 1 ноября, «Краснодар» сыграл с московским «Спартаком». Встреча прошла в рамках 6-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России и завершилась победой «быков» со счётом 3:2.