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«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Ньюкаслу» в матче Кубка английской лиги

«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Ньюкаслу» в матче Кубка английской лиги
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«Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение в 1/8 финала Кубка английской лиги с «Ньюкаслом», Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и закончилась разгромной победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей отличились Мигель Альмирон, Льюис Холл и Джо Уиллок.

Таким образом, «Ньюкасл» вышел в четвертьфинал турнира, а «Манчестер Юнайтед» завершил участие в Кубке лиги.

Отметим, на прошлой стадии турнира «Ньюкаслу» удалось обыграть «Манчестер Сити» (1:0). «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, на стадии 1/16 финала разгромил «Кристал Пэлас» со счётом 3:0.

Действующим победителем Кубка лиги является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлого сезона обыграл именно «Ньюкасл»

Англия - Кубок лиги . 1/8 финала
01 ноября 2023, среда. 23:15 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 3
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Альмирон – 28'     0:2 Холл – 36'     0:3 Уиллок – 60'    
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