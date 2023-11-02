Зоммер — лидер по числу «сухих» матчей среди клубов топ-5 лиг, за ним Булка и тер Штеген

Швейцарский вратарь «Интера» Ян Зоммер лидирует по количеству матчей «на ноль» среди клубов топ-5 европейских лиг в сезоне-2023/2024, сообщает телеграм-канал Transfermarkt Official. Голкипер миланцев не пропустил ни одного гола в 8 проведённых официальных встречах из 13.

Следом расположился польский вратарь «Ниццы» Марцин Булка. У него 7 «сухих» матчей из 10 проведённых. На третьей позиции расположился немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген. У него также 7 игр «на ноль», но из 13 матчей.

По шесть игр «на ноль» на счету у вратаря «Ювентуса» Войцеха Щенсного (провёл восемь матчей), Джанлуиджи Доннаруммы из «ПСЖ» (13), Люка Шевалье из «Лилля» (14) и Алекса Ремиро из «Реала Сосьедад» (14).

Замыкают десятку Давид Райя из «Арсенала» (пять «сухих» матчей из девяти проведённых), Хуан Муссо из «Аталанты» (5 из 10) и Мик Меньян из «Милана» (5 из 10).