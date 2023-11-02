Соболев не стал общаться с журналистами после поражения «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Российский нападающий «Спартака» Александр Соболев не стал общаться с журналистами после поражения команды в матче Кубка России с «Краснодаром» (2:3).

После матча форвард молча прошёл через микст-зону, не уделив время журналистам.

Напомним, на 84-й минуте гол Соболева с пенальти отменили из-за двойного касания. После этого нападающий накричал на арбитра и получил жёлтую карточку за это.

Ранее после матча 13-го тура чемпионата России с «Факелом» (0:2) Соболев заявил, что больше не будет общаться с прессой.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 10 голов и восемь результативных передач.