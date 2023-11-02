Тен Хаг высказался о разгромном поражении «МЮ» в матче с «Ньюкаслом» в Кубке лиги

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал разгромное поражение команды в матче 1/8 финала Кубка английской лиги с «Ньюкаслом» (0:3).

«Мы знаем, что это недостаточно хорошо. Мы должны взять на себя ответственность за это. Я должен взять на себя ответственность за это и извиниться перед болельщиками, поскольку это было ниже наших стандартов. Мы должны это исправить. Нам нужно оправиться от этого, и сделать это быстро. В субботу следующая игра и нам нужно поднять наши стандарты. Игроки выстоят. Они держатся вместе. Вы видели, как они старались, но мы знаем, что этого недостаточно, я несу за это ответственность. Чтобы обрести уверенность, сначала нужно играть, а уверенность появляется тогда, когда получаешь правильный результат. Это возможно только тогда, когда ты следуешь правилам, принципам, побеждаешь в битвах и вступаешь в бой», — приводит слова Тен Хага Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» выдал худший старт с сезона с 1962/63, проиграв 8 из первых 15 матчей.

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