В Китае отменили турне «Интер Майами», у Месси возникли проблемы с игровой практикой

«Интер Майами» сообщил об отмене турне по Китаю, информирует ESPN. Это произошло спустя всего 17 дней после того, как оно было анонсировано. Слухи о таком решении ходили уже несколько дней из-за сообщений о проблемах с продажей билетов.

Клуб МЛС должен был сыграть с «Циндао Хайню» 3 ноября и с «Чэнду Жунчэн» 8 ноября. Китайские организаторы объяснили отмену турне смертью премьера Государственного совета КНР Ли Кэцяна.

«Промоутер тура, NSN, проинформировал «Интер Майами» об отмене тура по Китаю из-за непредвиденных обстоятельств в Китае. «Интер Майами» по-прежнему сохраняет амбиции по увеличению своего глобального присутствия, проведению матчей перед невероятными болельщиками со всего мира. Клуб продолжит изучать подобные возможности вместе с NSN по достижению этой цели в будущем», — говорится в заявлении клуба из Флориды.

Отмена турне создала дополнительные проблемы 36-летнему нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси. Матчи в Китае должны были предоставить ему игровую практику перед отборочными встречами ЧМ-2026 за сборную Аргентины против Уругвая 16 ноября и Бразилии 21 ноября.

У «Интер Майами» больше не запланировано официальных поединков в этом году. Последнюю встречу в регулярном чемпионате МЛС команда провела 21 октября против «Шарлотт». Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» отыграл весь матч.