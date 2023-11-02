Томас Мюллер раскритиковал игроков «Баварии» из-за отношения к болельщикам

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер раскритиковал футболистов клуба после сенсационного поражения команды 1/16 финала Кубка Германии с «Саарбрюккеном» (1:2). В частности, Мюллер остался недоволен тем, что после поражения большая часть игроков не подошла к болельщикам.

«Мы должны поздравить «Саарбрюккен» с их борьбой. Мы просто не были умны, упустили много моментов перед контратакой. Они должны быть счастливы, но если «Бавария» проиграла в Саарбрюккене, значит, мы сделали несколько вещей неправильно.

Мне абсолютно понятна критика со стороны болельщиков. Дело даже не в игре или результате. Что совсем не работает, так это то, что только три-четыре игрока понимают, как надо уважать поддержку. Они проехали сюда сотни километров. Самое главное – понять, как отдать что-то взамен», — приводит слова Мюллера Bild.

Отметим, «Саарбрюккен» представляет третью лигу Германии.

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