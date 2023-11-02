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Тен Хаг высказался о своём будущем в «Манчестер Юнайтед» после вылета клуба из Кубка лиги

Тен Хаг высказался о своём будущем в «Манчестер Юнайтед» после вылета клуба из Кубка лиги
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о своём будущем после вылета команды из Кубка английской лиги. На стадии 1/8 финала команда разгромно уступила «Ньюкаслу» со счётом 0:3.

«Я боец. На данный момент мы находимся в плохом положении. Я беру на себя ответственность, но рассматриваю это как вызов. Я должен держаться вместе со своими игроками и сражаться вместе. Уверен, что смогу это сделать», — приводит слова Тен Хага журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее твиттер).

Тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

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