Лионель Месси назвал свой любимый гол в карьере

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о том, какой гол является самым любимым в карьере.

«Я всегда говорил, что самые важные голы это те, которые забиты в финале Лиги чемпионов, в финале чемпионата мира. Я всегда помню о голе в ворота «Реала», когда мы обыграли их со счётом 2:0 в матче Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, этот матч состоялся в полуфинале Лиги чемпионов в 2011 году. Первый матч завершился победой «Барселоны» со счётом 2:0. Ответная встреча завершилась со счётом 1:1.

Ранее Месси завоевал восьмой «Золотой мяч» в карьере. Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем аргентинский нападающий. Месси получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

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