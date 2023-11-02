Маурисио Почеттино — о матче с «Блэкберн»: после субботы для нас было важно выиграть матч

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о победе над «Блэкберн Роверс» (2:0) в матче 1/8 финала кубка английской лиги.

«После субботы для нас было важно выиграть матч и пройти в следующий раунд соревнований. Было слишком много моментов, нам нужно быть более хладнокровными, но этого нельзя изменить с субботы по сегодняшний день. Со временем уверенность придет.

Но было и много положительных моментов. Важно было остаться и пройти этот важный для нас турнир, укрепляя уверенность. Такие игроки, как Бенуа Бадьяшиле и Рис Джеймс, имели возможность сыграть один час. Это было важно. Я разговаривал со своими сотрудниками и сказал, что в ноябре это выглядело как предсезонная игра из-за сложившейся ситуации и прихода игроков в команду», — приводит слова Почеттино официальный сайт «Челси».

В 1/4 финала «Челси» сыграет с Ньюкасл Юнайтед».

28 октября в десятом туре АПЛ «Челси» проиграл «Брентфорду» со счётом 0:2. Команда Почеттино занимает 11 место с 12 очками.