Томас Тухель разочарован из-за вылета из кубка Германии от команды третьей лиги

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о вылете из кубка Германии от «Саарбрюккен» (1:2), который выступает в третьей лиге.
«Мы пробились в игру во втором тайме. Последним ходом матча нам пришлось проглотить очень горькую пилюлю. Этому есть 100 объяснений, а возможно, и ни одного. Это странно. Мы создали достаточно моментов и полумоментов. Это действительно горько.
Мы больше не можем наверстывать упущенное. Мы крайне разочарованы. Мы отчаянно хотели поехать в Берлин. Мы повели в счете, но потом перестали играть хорошо. Во втором тайме нам не хватило удара и немного удачи, чтобы забить второй гол. Поздравляем наших соперников», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Баварии».
После девяти туров Бундеслиги «Бавария» занимает второе место с 23 очками. Лидирует в чемпионате «Байер» (25 очков).
- 2 ноября 2023
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