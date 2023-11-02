Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Томас Тухель разочарован из-за вылета из кубка Германии от команды третьей лиги

Томас Тухель разочарован из-за вылета из кубка Германии от команды третьей лиги
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о вылете из кубка Германии от «Саарбрюккен» (1:2), который выступает в третьей лиге.

«Мы пробились в игру во втором тайме. Последним ходом матча нам пришлось проглотить очень горькую пилюлю. Этому есть 100 объяснений, а возможно, и ни одного. Это странно. Мы создали достаточно моментов и полумоментов. Это действительно горько.

Мы больше не можем наверстывать упущенное. Мы крайне разочарованы. Мы отчаянно хотели поехать в Берлин. Мы повели в счете, но потом перестали играть хорошо. Во втором тайме нам не хватило удара и немного удачи, чтобы забить второй гол. Поздравляем наших соперников», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Баварии».

После девяти туров Бундеслиги «Бавария» занимает второе место с 23 очками. Лидирует в чемпионате «Байер» (25 очков).

Кубок Германии . 2-й раунд
01 ноября 2023, среда. 22:45 МСК
Саарбрюккен
Саарбрюккен
Окончен
2 : 1
Бавария
Мюнхен
0:1 Мюллер – 16'     1:1 Зонтхаймер – 45+1'     2:1 Гаус – 90+6'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android