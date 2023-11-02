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Гаджиев — о месте проведения ЧМ-2034: и про Россию говорили, что она купила чемпионат мира

Гаджиев — о месте проведения ЧМ-2034: и про Россию говорили, что она купила чемпионат мира
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о том, что чемпионат мира по футболу 2034 года пройдёт в Саудовской Аравии.

«Этот выбор соответствует направлению развития футбола, которое избрала ФИФА. Они планируют развивать игру не только в Европе, но и в другом мире. Этот спорт популярен везде – их решение понятно.

И про Россию говорили, что она купила чемпионат мира. Конечно же, финансовая составляющая сыграла роль в выборе Саудовской Аравии. Им тоже хочется заработать на мундиале. Но мы не можем говорить о неправомерных действиях Саудовской Аравии в этих выборах. Нет оснований считать, что они купили возможность провести у себя чемпионат мира», — приводит слова Гаджиева телеграм-канал «Футбол Саудовской Аравии».

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