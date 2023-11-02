Игрок «Спартака» Игнатов — о матче с «Краснодаром»: ничья была бы закономерным результатом

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов полагает, что красно-белые наиграли на ничью с «Краснодаром» (2:3) в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Считаю, что ничья была бы закономерным результатом, но сложилось так. В футболе всякое бывает — можно проиграть, можно выиграть. Главное — делать правильные выводы. Понятно, что всегда хочется побеждать, — мы тренируемся и играем, чтобы радовать болельщиков и в каждом матче добывать три очка. Все расстроены, но что делать. Впереди хорошая и важная игра с «Локомотивом». Думаю, мы хорошо подготовимся. Недооценки соперника ни в коем случае не было, потому что, повторюсь, мы играем для болельщиков. Так бывает, но главное — делать правильные выводы», — приводит слова Игнатова «РИА Новости Спорт».

В прошедшем накануне матче «Спартак» уступил «Краснодару» 2:3, но сохранил за собой первое место в группе D, набрав 12 очков.