Соболев кричал на судью и показывал на ромбик. Фото с матча «Спартак» — «Краснодар»

1 ноября в Москве на поле стадиона «Открытие Арена» в матче Кубка России в группе D «Краснодар» одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Владимира Ивича.

На 84-й минуте матча форвард московской команды Александр Соболев сравнял счёт с пенальти — 3:3. Но гол отменили. Соболев умудрился при исполнении удара сделать два касания — мяч чиркнул по левой опорной ноге, а удар уже с правой пошёл за пределами правил. После этого нападающий накричал на арбитра и получил жёлтую карточку за это.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

После шести сыгранных матчей в Кубке России «Краснодар» располагается на второй строчке с 11 очками. «Спартак» стал победителем группы D, набрав 12 очков.