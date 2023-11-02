Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сассуоло — Специя. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слуцкий — о Тутберидзе: моя вершина как интервьюера. Этери Георгиевна, вы великолепны

Слуцкий — о Тутберидзе: моя вершина как интервьюера. Этери Георгиевна, вы великолепны
Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий поделился эмоциями от интервью с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которое вышло накануне на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Моя вершина как интервьюера. Этери Георгиевна, вы великолепны и как выдающийся тренер, и как потрясающая личность! Горжусь знакомством!» – написал Слуцкий в своих социальных сетях.

Тутберидзе работает со спортсменами в одиночном и парном катании. За свою карьеру она подготовила олимпийскую чемпионку в командном турнире Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и вице-чемпионку Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Анну Щербакову, вице-чемпионку Олимпийских игр Александру Трусову, чемпионку Европы Алёну Косторную, олимпийскую чемпионку в командном турнире Камилу Валиеву, а также совместно с Максимом Траньковым привела спортивную пару Евгении Тарасовой и Владимира Морозова к серебряным медалям XXIV зимних Олимпийских игр.

Начиная с сезона-2015/2016 и по 2023 год все победители чемпионатов России в женском одиночном катании были ученицами тренерского штаба Тутберидзе.

Материалы по теме
Огненное интервью Этери Тутберидзе — о деле Валиевой, квадах Трусовой и уходах учениц
Огненное интервью Этери Тутберидзе — о деле Валиевой, квадах Трусовой и уходах учениц
Материалы по теме
Лапочкин: Слуцкий всегда искал подход. Как-то раз прошёлся по мне по рации ассистента
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android